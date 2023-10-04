Fransa’da aşırı sağcı parti feshedildi

Fransa hükümeti, aşırı sağcı Civitas Partisi'nin feshedildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da aşırı sağcı Katolik Civitas Partisi’nin feshedildiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından basına yaptığı açıklamada, 1999’ta dernek çatısı altında faaliyet gösteren ve 2016’da siyasi partiye dönüşen Civitas’ı feshetme kararı aldıklarını duyurdu. Veran, Civitas’ın insan haklarını “Hristiyan medeniyetini yıkan bir araç” olarak gördüğünü belirterek, hareketin LGBT karşıtı vizyonu nedeniyle “zararlı bir oluşum” olduğunu belirtti.

Civitas’ın “açıkça antisemitik ve homofobik tezler ile Fransız vatandaşları arasında bir hiyerarşi yaratmak istediğini” kaydeden Veran, siyasi hareketi “devlete savaş açmayı istemek”le suçladı.

Civitas Üyesi Pierre Hillard’ın, Yahudi karşıtı açıklamalarının ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin 8 Ağustos’ta partinin feshedilmesini talep etmişti. Fransa’yı “yeniden Hristiyanlaştırmayı” hedefleyen Civitas hareketi, Yahudi ve Müslüman karşıtı söylemleri ile öne çıkıyordu. (AA)