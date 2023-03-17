Fransa’da emeklilik planı karşıtı gösterilerde onlarca gözaltı

Paris'te emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris’te emeklilik yaşını kademeli olarak 64’e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’nin, emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı almasının akabinde Paris’in yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteri düzenledi ve sokağa indi. Paris’te Ulusal Meclis’e yakın Concorde Meydanı’nda binlerce reform karşıtları toplandı. Gösteride polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanırken, polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.

Göstericiler Paris sokaklarından günlerdir temizlik işçileri grevi nedeniyle yığılan çöplerin yanı sıra araç ve bazı kamu mallarını ateşe verdi. Gösterilerde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel basına göre, Nantes, Lyon ve Rennes gibi farklı kentlerde sokaklarda gerginlikler yaşandı.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN GÜVENLİK TALEBİ

Bu arada Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, tehdide maruz kalabilecek özellikle parlamenterler gibi seçilmişlerin güvenliklerinin artırılmasını talep etti. Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarmayı hedefleyen yasa tasarısının oylamasının ardından ülke genelinde meydana gelen gergin olaylar sonrası Darmanin emniyet müdürlerine bildiri gönderdi.

Darmanin, emniyet müdürlerine Fransız seçilmişlerin güvenliği için önlemleri artırma ve teyakkuz halinde olma talimatı verdiği bildiride, özellikle parlamenterlerin bazen tehdit, aşağılama ve hakarete maruz kaldığı veya mallarına zarar verildiğini belirtti. Fransız İçişleri Bakanı, bu sindirme ve şiddet eylemlerini kabul edilmez olarak niteledi. (AA)

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