Fransa’da ‘selamünaleyküm’ diyen kadına gözaltı
Paris'te oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" diyen bir kadın gözaltına alındı.
Fransa’da oturduğu binada çalışan işçileri “selamünaleyküm” diyerek selamlayan bir kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.
Fransa’nın başkenti Paris’te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere “selamünaleyküm” dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.
Boudi, şikayet kapsamında gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti. Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, “mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı” yanıtını verdiğini ifade etti. (AA)