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Gazze’de korkunç tablo… Ölü sayısı artıyor

Gazze'deki hükümet, savaşın 45. gününde ölü sayılarına dair bir açıklama yaptı. Buna göre ölenlerin sayısı 300 artarak 13 bin 300 oldu. Bunlardan 5 bin 600'ünün çocuk, 3 bin 550'sinin kadın olduğu belirtildi.

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Gazze’de korkunç tablo… Ölü sayısı artıyor

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