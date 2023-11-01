Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nde faaliyetler durdu

Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıtsız kaldığı için faaliyetlerini durdurdu.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in bomba yağdırdığı Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'nde hastaneleri hedef alan İsrail, hafta başında Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni de bombalamıştı. Hastane Müdürü Subhi Sukeyk, “İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı” demişti.

Sukeyk, bugün düzenlediği basın toplantısında, hastanenin elindeki tüm yakıtı tükettiğini ve artık hizmet veremeyeceğini söyledi. Sukeyk, “Dünyaya kanser hastalarını ölüme terk etmeme çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

‘SIRADA ŞİFA HASTANESİ VAR’

Filistin Sağlık Bakanı Maya Keyle de Gazze’de faaliyetlerine son veren hastane sayısının 35’e yükseldiğini duyurdu. Bakan, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören 70 kadar hastanın ölüm riski altında olduğunu vurguladı.

Ağır bombardımana maruz kalan yerinden edilmiş 2 bin kanser hastasının felaket yaşadığını kaydeden Bakan Keyle, Gazze’deki 81 hastanın tedavi için Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a nakledildiğini aktardı.

Gazze’nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi’nin de 24 saatten kısa süre içinde yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını sonlandırmak zorunda kalacağını belirten Keyle, “Bu hastane acil durum, cerrahi müdahale, böbrek yetmezliği, yoğun bakım, kuvözdeki bebeklere sağlık hizmeti sağlıyor” dedi. (AJANSLAR)

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