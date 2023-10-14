Gazze’nin elektriksiz kalan hastanelerinde bebekler ve ağır hastalar ölümün eşiğinde

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 2200'ü aşarken binlerce kişinin sığındığı hastaneler, her an durabilecek jeneratörlerle hastaları hayatta tutma mücadelesi veriyor. İsrail, elektriği keserek tamamen ablukaya aldığı bölgede halka güneye kaçmaları için bu akşamüstüne dek süre tanıdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze’nin kuzeyinde yaşayan binlerce kişiye, bölgenin güneyine gitmeleri için bu akşamüstüne kadar süre vermesi uluslararası tepkilere yol açarken bombardıman altındaki Gazze hastanelerinde büyük bir ölüm kalım savaşı veriliyor.

İsrail bombalarından kaçan binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’nde, diyaliz makinelerine ve yaşam destek ünitesine bağlı hastalar ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı. İsrail’in elektriği kesmesiyle Gazze’deki hastaneler, binlerce yaralıyı hayatta tutmak için jeneratörlerle çalışıyor.

Kızılhaç, jeneratörlerin de yakında duracağı ve tamamen elektriksiz kalan hastanelerin morga döneceği uyarısında bulundu. Kızılhaç’ın bölge direktörü Fabrizio Carboni, “Gazze hastanelerinde elektrik tükeniyor. Yeni doğan bebekler, yaşlı hastalar oksijen desteğini kaybedecek. Böbrek hastaları için diyaliz makineleri, x-ray cihazları duracak” dedi.

İsrail, Hamas’ın kanlı baskınında rehin aldığı kişiler serbest bırakılmadan Gazze’ye tam abluka uygulanacağını ve elektrik verilmeyeceğini bildirmişti.

CAN KAYBI HIZLA ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında Gazze’de ölü sayısının en az 2215 olduğunu, 8714 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BBC’ye konuşan Şifa Hastanesi’nden bir doktor, hastanelerde yakıt ve ekipman eksikliği nedeniyle binlerce yaralıya müdahale etmekte çok zorlandıklarını, durumu kritik olmayan hastalara bakamadıklarını söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Dr. Justin Dalby, gelen yaralı hasta sayısının inanılmaz boyutlarda olduğunu vurguladı.

İSRAİL, GAZZELİLERE KAÇMALARI İÇİN 6 SAAT SÜRE VERDİ

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri yönündeki uyarısını yineledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Gazze Şeridi sakinlerine önemli bir açıklama, “Gazze kent merkezini terk ederek güneye yönelmeniz için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tahliye için kullanılacak yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, “İsrail ordusunun yerel saatle 10.00-16.00 arasında haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Birçok ülkeyle yerel ve uluslararası insan hakları örgütü, tahliye talebinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak İsrail’i geri adım atmaya çağırmıştı.

Filistin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail’in Gazze’deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini “etnik temizlik ve insanlığa karşı suç” olarak tanımlamıştı.

EVLERİNDEN KAÇANLAR BOMBALANDI

İsrail ordusunun dünkü açıklamasının ardından evlerini terk eden Filistinliler de saldırıya uğradı.

Gazze İçişleri Bakanlığı dün akşam, yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye’de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne de, dün İsrail ordusundan hastanenin boşaltılması yönünde bir telefon aldığını ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı. Muhenne, “Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var. 35 doktor ve destek ekibinden oluşan sağlık personeliyle burada kalıp hastalara hizmet vermeye kararlıyız” dedi. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Gazze'de 35 bin Filistinli Şifa Hastanesine sığındı