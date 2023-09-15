Genç siyasetçinin yapay zekaya yaptırdığı afiş tepki çekti

Fransa'da bu ay yapılacak senato seçimleri öncesinde aday olan Juliette de Causans'ın seçim posterinde kendisini yapay zeka ile "güzelleştirmesi" büyük tepki çekti ve yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da bu ay yapılacak senato seçimleri öncesinde gündem yapay zeka… Fakat bu sefer yapay zekanın uygunsuz bir şekilde seçim kampanyasında konuşulması tartışılıyor. Gelecek ay yapılacak seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a destek veren gruptan ayrılanların oluşturduğu Avrupa Ekoloji Eşitliği isimli ufak partiden aday olan Juliette de Causans’ın seçim afişinde kendisini gençleştirmesi büyük tepki çekti.

De Causans’ın seçim afişinde kullanılan fotoğrafı yapay zeka ile değiştirerek “daha genç, zayıf ve güzel” yapması seçimlere damga vurdu. Çok sayıda seçmen genç siyasetçinin bu görsellerle seçmeni kandırdığını söyledi. Genç siyasetçi, “Daha iyi görünürsem seçmenlerin benim vaatlerimle daha çok ilgilenebileceğimi düşündüm” dedi.

DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ

2021 yılında siyasete giren ve pek de beklediğini alamayan lise öğretmeni geçen yıl yapılan genel seçimlerde İtalya, Yunanistan ve Türkiye’de yaşayan Fransızlara seslenmiş ve çekilen fotoğrafına daha “bronz” bir halini yüklemişti.

De Causans’ın partisindeki diğer adayların da benzer bir yöntemi kullanarak daha genç ve daha güzel olmaya çalıştıkları da tespit edildi. De Causans, 40’lı yaşlarında olduğunu söyleyip tam yaşını söylemezken yapılan anketlerde bu yılki seçimlerde de başarıya ulaşmasının zor olduğu görülüyor.

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