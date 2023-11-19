Hamas ile İsrail arasında ateşkes iddiası: Kadın ve çocuklar için harekete geçtiler

7 Ekim'den beri şiddetin ve kaosun yoğunlaştığı Orta Doğu'dan dikkat çekici bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, İsrail ile Hamas arasında 5 günlük ateşkes anlaşmasına varıldığını iddia etti. Gazete, anlaşmada ABD’nin arabuluculuk yaptığını yazarken, bu sayede Gazze’deki kadın ve çocukların serbest bırakılmasının amaçlandığı belirtildi.

Ateşkes ile birlikte en az 50 rehinenin serbest bırakılması beklenirken, gazetenin haberinden sonra Beyaz Saray ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iddiaları yalanladı. Netanyahu herhangi bir anlaşma imzalanmadığını duyurdu.

Washington Post’un detaylarını paylaştığı 6 sayfalık anlaşmada, 5 gün boyunca rehinelerin serbest bırakılması planlanıyor. Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda yaklaşık 240 rehineyi kaçırdığı tahmin ediliyor. Savaşın başladığı günden beri ise şu ana kadar 4 rehine serbest bırakıldı.

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