Hamas’tan kafa karıştıran açıklama: İsrail iki esiri kabul etmedi

Haftalardır tansiyonun yüksek olduğu Orta Doğu'da Hamas'tan dikkat çekici bir açıklama geldi... İsrail ise Hamas'ın açıklamalarını yalanladı.

Sozcu.com.tr

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Hamas, Ekim ayının başında gerçekleştirdiği baskın sırasında yakalanan iki İsrailliyi serbest bırakmayı teklif ettiğini ancak İsrail hükümetinin onları almayı reddettiğini duyurdu. İsrail bu iddiayı “yalan propaganda” olarak nitelendirdi.

Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, arabulucu Katar’a örgütün İsraillileri serbest bırakma niyetinin Cuma günü, yani Amerikalı Judith Tai Ranaan ve kızı Natalie’yi serbest bıraktığı gün bildirildiğini söyledi.

Ubeyde, Telegram hesabı üzerinden, “Dün akşam Katarlı kardeşlerimize Nourit Yitshaq ve Yokhefed Lifshitz’i insani nedenlerle ve hiçbir karşılık beklemeden serbest bırakacağımızı bildirdik. Ancak İsrail işgal hükümeti onları kabul etmeyi reddetti” dedi.

Hamas 7 Ekim’de İsrail’in güneyine düzenlediği ölümcül saldırı sırasında yaklaşık 210 kişiyi esir aldı ve bu kişiler Gazze’de bilinmeyen bir yerde tutuluyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisi ise konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Hamas’ın yalan propagandasına itibar etmeyeceğiz. Kaçırılan ve kaybolan tüm insanları evlerine döndürmek için her şekilde hareket etmeye devam edeceğiz” denildi.

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