Hawaii’de yangından sonra şimdi de yanardağ patlaması
Yangın felaketiyle sarsılan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 96 gün sonra tekrar faaliyete geçti.
ABD’nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı’nın 96 günün ardından yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevinden aldığı bilgilere göre, Kilauea Yanardağı’nın zirve kraterinde gece patlama meydana geldi. Gözlemevi, “patlamayla açığa çıkan gazların volkanik dumana neden olacağı” konusunda uyarı yaparken, parkın yakınında yaşayanları havaya yayılan volkanik partiküllerden korunmaya çağırdı.
Patlamanın ardından uyarı kodu “kırmızı”ya yükseltildi.
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea’da 1983’ten bu yana patlamalar oluyor. Kilauea Yanardağı’nın zirve kraterinde, 7 Haziran’da patlama meydana gelmişti.