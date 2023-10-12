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İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan patlamamış bir bomba imha edildi

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bir bomba daha imha edildi.

Sozcu.com.tr
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İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan patlamamış bir bomba imha edildi

Köln Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Inneren Kanal Caddesi yakınlarındaki bir spor kompleksindeki inşaat çalışması sırasında bulunan bombanın imhası esnasında bölgede oturan 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Köln’de, 6 Ekim’de de tadilat yapılan Kreuzgasse Lisesi’nin yakınında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bomba imha edilmişti.

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor. (AA)

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