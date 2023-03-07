İlaç almak için Meksika’ya geçen ABD’liler kaçırıldı… FBI para ödülü koydu

Meksika'da 4 ABD vatandaşının silahlı kişilerce kaçırılması ABD'yi ayağa kaldırdı. FBI, ABD'lilerin bulunması için 50 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Meksika, ABD'lilerin ülkelerinde çok pahalı olan ilaçları almak için Meksika'ya geçtiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Meksika’nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin 4 ABD vatandaşını kaçırması ABD’de gündemin ilk sıralarına yerleşti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaleti sınırındaki Matamoros’a araçla seyahat eden 4 kişinin Meksika’ya girdikten kısa süre sonra ateş altında kaldıkları belirtildi.

FBI’ın kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koyduğu kaydedildi. FBI’ın San Antonio bürosundan yapılan yazılı açıklamada, “3 Mart’ta 4 Amerikalı, Kuzey Carolina plakalı beyaz bir minibüsle Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentine geçti. Meksika’ya geçtikten kısa süre sonra kimliği belirsiz silahlı kişiler, araçtaki yolculara ateş açtı. 4 Amerikalı da bir araca bindirildi ve silahlı kişilerce olay yerinden kaçırıldı” ifadesi kullanıldı.

FBI’ın Meksika kolluk kuvvetleriyle olayı araştırdığı belirtilen açıklamada, “FBI, bu kişilerin bulunması ve olaya karışanların tutuklanması için 50 bin dolarlık ödül veriyor” denildi.

MEKSİKA LİDERİ: İLAÇ ALMAK İÇİN GEÇTİLER

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, “Elimizdeki bilgilere göre, bu kişiler ilaç almak için Meksika’ya geçti. Bir grupla aralarında arbede oldu ve (Meksikalı) grup, onları alıkoydu. Hükümet olay üzerine çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Amerikan vatandaşlarının bulunması için federal kurumlar ve Meksika hükümetiyle çalıştıklarını söyledi. Price, ABD’nin Meksika’daki diplomatik misyonlarının da olayla ilgili soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Her gün çok sayıda Amerikalı, ABD’nin sınır bölgelerinden başta insülin olmak üzere ülkede oldukça pahalı ilaçları temin etmek üzere Meksika’ya geçiyor. Hastane ve sigorta masraflarının da oldukça pahalı olduğu ABD’de vatandaşların tedavi olmak üzere sınırı geçtiği biliniyor. (AA)

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