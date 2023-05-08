İmamoğlu’na taşlı saldırıyı ABD medyası böyle duyurdu: Seçim öncesi şiddet patlaması

Erzurum'da dün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine düzenlenen taşlı saldırı uluslararası kamuoyunda da gündem oldu...

Sozcu.com.tr

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Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için son düzlüğe girerken, dün Erzurum’da yaşanan taşlı saldırı uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Dün Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum’da miting yaptığı sırada taşlı saldırıya uğramış ve olayda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

Bu olay Türkiye’de büyük bir tartışmayı da beraberinde getirirken, uluslararası medya kuruluşları da bu olayı duyurdu. ABD’nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg, “Türkiye’de muhalefetin mitingi seçim öncesi şiddet patlamasıyla saldırıya uğradı” başlığını kullanarak, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, AKP’nin yönettiği Erzurum’da konuşmasını yapamadı. İmamoğlu, miting sırasında taşlı saldırıya uğradı” denildi.

İmamoğlu, saldırıdan Erzurum belediyesini ve bölgedeki polisleri sorumlu tutarken, “CHP’nin verilerine göre aralarında çocukların da olduğu onlarca insan yaralandı” ifadesi de kullanıldı. Bloomberg’deki haberde, “Erdoğan 20 yıl Türkiye’yi yönetti ve 14 Mayıs seçimlerinde en geniş kapsamlı muhalefet bloğuyla karşı karşıya. İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu adına miting yapıyordu” hatırlatması yapıldı.

İmamoğlu’nun vali ve emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağının da belirtildiği haberde diğer muhalefet liderlerinin de tepki gösterdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu’nun da saldırıları kınadığı aktarıldı.

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