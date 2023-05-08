Abone Ol

İmamoğlu’na taşlı saldırıyı ABD medyası böyle duyurdu: Seçim öncesi şiddet patlaması

Erzurum'da dün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine düzenlenen taşlı saldırı uluslararası kamuoyunda da gündem oldu...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:07 - 08 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İmamoğlu’na taşlı saldırıyı ABD medyası böyle duyurdu: Seçim öncesi şiddet patlaması

Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için son düzlüğe girerken, dün Erzurum’da yaşanan taşlı saldırı uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Dün Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum’da miting yaptığı sırada taşlı saldırıya uğramış ve olayda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

Bloomberg, Erduzum’da yaşananları manşetlerine taşıdı.

Bu olay Türkiye’de büyük bir tartışmayı da beraberinde getirirken, uluslararası medya kuruluşları da bu olayı duyurdu. ABD’nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg, “Türkiye’de muhalefetin mitingi seçim öncesi şiddet patlamasıyla saldırıya uğradı” başlığını kullanarak, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, AKP’nin yönettiği Erzurum’da konuşmasını yapamadı. İmamoğlu, miting sırasında taşlı saldırıya uğradı” denildi.

İmamoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün yaşanan, demokrasi adına utanç verici bir durumdur. Elinde Türk bayraklarıyla ve milli duyguları en üst seviyede olmuş insanları taşlatan bir anlayış, bu memleketi bölme anlayışının sahibi olan bir anlayıştır. Buna karşı mücadelemiz devam edecektir” dedi.

İmamoğlu, saldırıdan Erzurum belediyesini ve bölgedeki polisleri sorumlu tutarken, “CHP’nin verilerine göre aralarında çocukların da olduğu onlarca insan yaralandı” ifadesi de kullanıldı. Bloomberg’deki haberde, “Erdoğan 20 yıl Türkiye’yi yönetti ve 14 Mayıs seçimlerinde en geniş kapsamlı muhalefet bloğuyla karşı karşıya. İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu adına miting yapıyordu” hatırlatması yapıldı.

İmamoğlu’nun vali ve emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağının da belirtildiği haberde diğer muhalefet liderlerinin de tepki gösterdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu’nun da saldırıları kınadığı aktarıldı.

İngiliz medyasından seçim grafiği: Erdoğan'ın maliyeti diye verdilerİlginizi Çekebilirİngiliz medyasından seçim grafiği: Erdoğan'ın maliyeti diye verdilerFinancial Times'tan 14 Mayıs seçim analizi: Salıncak şehirden çıkacak sonuca dikkat çektilerİlginizi ÇekebilirFinancial Times'tan 14 Mayıs seçim analizi: Salıncak şehirden çıkacak sonuca dikkat çektilerBloomberg'ten seçmen analizi: Yaşlılar Erdoğan, gençler muhalefet diyorİlginizi ÇekebilirBloomberg'ten seçmen analizi: Yaşlılar Erdoğan, gençler muhalefet diyorDer Spiegel'den Türkiye seçimi kapağı: Erdoğan kaybederse ne olur?İlginizi ÇekebilirDer Spiegel'den Türkiye seçimi kapağı: Erdoğan kaybederse ne olur?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam