İngiliz kraliyet ailesinin “ırkçı” üyeleri ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Oprah Winfrey'e verdiği demeçte aile üyelerinin ırkçılığına maruz kaldığını söyleyen Meghan Markle'ın kimleri kastettiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Prens Harry ile evlendikten sonra İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan ve olaylı bir şekilde aileden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet ailesine çok sert suçlamalar yöneltmişti.

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Markle, ABD’li Oprah Winfrey’e bazı açıklamalarda bulunmuş ve ırkçılığa uğradığını söylemişti. Markle, hamile olduğu dönemde doğacak çocuğunun ten renginin kraliyet ailesi içinde gündem olduğunu söylemiş ve bazı kraliyet ailesi üyelerinin ırkçı yorumlarda bulunduğunu söylemişti.

O dönemde hangi kraliyet ailesi üyelerinin oğlu Archie’nin ten rengini sorguladığını söylemeyen Markle’ın yakın arkadaşı Omid Scobi’nin yayınlanan Endgame isimli kitabında ise gerçek ortaya çıktı. Kitabın Hollanda’da yayınlanan çevirisinde “yanlışlıkla” bu isimler ifşa oldu. Hollanda’da kitabın satışı yasaklanırken, ünlü sunucu Piers Morgan ise bu isimlerin kim olduğunu söyledi.

Morgan, Kral Charles ve Meghan’ın eltisi Kate Middleton’ın ırkçılık yapan kraliyet ailesi üyeleri olduğunu iddia etti.

Morgan’ın iddiası ise İngiltere’de gündem oldu. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’e konuşan bir kraliyet kaynağı, “Bu yanlış hamleydi. Bu tür ifadeler kullanmak çirkin ve utanç kaynağı” dedi. İngiliz kraliyet ailesinden kaynaklar Morgan’ın sözleri sonrasında yasal yollara başvuracaklarını söyledi.