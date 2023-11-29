İnsani arada 6. gün: Anlaşma uzayabilir

İsrail ve Hamas arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Mısır ve Katar arabuluculuğuyla başlayan esir takası insani aranın 6. gününde de devam etti.

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Gazze’de Hamas tarafından Kızılhaç yetkililerine teslim edilen bir grup İsrailli esir, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a götürüldü.

İsrail’in 30 kadar Filistinli serbest bırakması bekleniyor. Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi.

TAMİMİ DE SERBEST BIRAKILACAK

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında “Filistinli cesur kız” olarak bilinen Ahed Tamimi de bulunuyor.

ANLAŞMA UZATILABİLİR

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda insani aranın en az 2 gün daha uzatılması için görüşmelerin devam ediyor.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara “insani ara” verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

“İnsani ara” ve esir takası 27 Kasım'da aynı şartlarla 2 gün daha uzatılmıştı. Bu kapsamda dün 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir daha karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. (AA)