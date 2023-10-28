İran’ın 2’nci Mahsa Amini’si… 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

İran, aylar süren protestolara yol açan Mahsa Amini'nin ölümünden 1 yıl sonra bir başka genç kızın ölümüyle sarsıldı. Ahlak polisi tarafından başörtüsü takmadığı için metrodan itildiği öne sürülen 16 yaşındaki Armita Geravand'ın öldüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran, başörtüsü zorunluluğuyla ilgili tartışmaları alevlendiren Mahsa Amini’nin ölümünün ardından yeni bir krizle karşı karşıya…

Başkent Tahran’da 1 Ekim’de ahlak polisi tarafından dövüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand, Şuheda Meydanı durağında metroya bindikten sonra fenalaşmış, Fecr Hastanesine kaldırılan genç kızın durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Armita’nın geçen hafta beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı.



İran basını tarafından yayınlanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde genç kızın, bir grup tarafından trenden indirildiği ve bilinci kapalı şekilde hareketsiz durduğu görülüyordu.

Muhalif kaynaklar genç kızın zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı için fiziksel saldırıya uğradığını ve bu sırada bilincini kaybettiğini öne sürerken İranlı yetkililer bu iddiaları yalanlamıştı.

İran resmi haber ajansı İrna, Armita'nın günlerdir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç kızın beyin hasarına bağlı koma sonucu hayata veda ettiği kaydedildi.

MAHSA’NIN ÖLÜMÜNDEN BİR YIL SONRA

Olay, İran'da haftalar süren, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin gözaltına alındığı protestolara yol açan Mahsa Amini'nin ölümüne benzetiliyor.

22 yaşındaki Amini, geçen sene eylülde Tahran'da “başörtüsünü düzgün takmadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra gözaltında hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir İran'da Mahsa Amini protestolarında onlarca gözaltı