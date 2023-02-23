Kırmızı halıdan deprem bölgesine: 24 saatte iki farklı dünya

Dünya basını, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. BBC kameramanı Rob Taylor, Bafta Ödülleri törenine katıldıktan bir gün sonra gittiği deprem bölgesinde gördüklerini anlattı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin kameramanlarından Rob Taylor, Hatay depremini takip etmek üzere Türkiye'ye gelmeden bir gün önce Bafta Ödülleri'nde çalıştığını ve iki günde dünyanın iki farklı yerinde bambaşka hayatları görüntülemenin kendisini çok etkildiğini söyledi.

BBC'nin haberine göre kameraman Taylor, pazartesi günü meydana gelen deprem sonrasında apartopar Adana'ya gönderildi. Bir gün öncesinde İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri töreninde görev yapan Taylor, Hollywood yıldızlarının yürüdüğü kırmızı halıdan ve ışıltılı törenden sonra 24 saat içinde depremle yerle bir olan Adana'ya geçmenin kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Bafta töreninde ünlü isimlerle röportajlar yapan 25 yaşındaki kameraman, bir gün sonra kendini yıkık binaların arasında buldu.

BBC radyosunda yayınlanan Newsbeat programında konuşan Taylor, “Evlerine giremeyen ya da artık evi olmayan insanları görünce o müsrif ödül törenleri çok farklı görünüyor. Biraz gözünüzü açmanızı sağlıyor” dedi. Deprem bölgesine geldiği anda felaketin boyutunun düşündüğünden çok daha büyük olduğunu anladığını kaydeden Taylor, “Geldikten bir saat sonra yine deprem oldu. Her şey sallanıyordu” dedi.

Türkiye'de uzun saatler çalıştıklarını kaydeden BBC kameramanı, deprem bölgesinde beklenmedik birçok şey yaşanabildiğini ve buna hazırlıklı olduklarını söyleyerek “Gelecek birkaç günde neler göreceğimizi hiç bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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