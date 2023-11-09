İspanya’da hükümet için ayrılıkçı Katalanlarla anlaşma sağlandı

İspanya'da sol koalisyon, ayrılıkçı Katalanlara af karşılığında hükümet kurmak için anlaştı. Katalanlara affa, İspanya'daki sağcı çevreler karşı çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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İspanya’da 23 Temmuz’da yapılan erken genel seçimlerin ardından ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesi koşuluyla, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol görüşlü küçük partilerin ittifakından oluşan Sumar, azınlık koalisyon hükümeti kurulması için diğer partilerle anlaşma sağladı.

İspanya Kralı 6. Felipe tarafından 3 Ekim’de hükümeti kurmakla görevlendirilen PSOE lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez’in gelecek hafta azınlık sol koalisyon hükümeti için meclisten güvenoyu istemesi öngörülüyor.

Olası koalisyonun büyük ortağı konumunda bulunan PSOE, Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı süreçten dolayı hüküm giyen ya da yargılanma süreçleri devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan’a af getirilmesi karşılığında, hükümet kurulmasına dışarıdan destek verilmesi konusunda diğer siyasi partilerle anlaşmalarını tamamladı.

İspanyol yargısından kaçan ve Avrupa Parlamenteri olarak Belçika’da yaşayan, eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont’un liderliğini yaptığı Katalonya İçin Birlik (Junts) Partisi ise sert geçen müzakerelerin ardından bugün PSOE ile anlaştı.

SAĞ PARTLER SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ

İspanya’da 350 sandalyeli Mecliste PSOE’nin 121, Sumar’ın 31 milletvekili bulunurken, bu partiler, hükümet kurmak için gerekli 176 meclis çoğunluğunu dışarıdan Katalan, Bask ve Galiçya’daki ayrılıkçı siyasi partilerin desteğiyle garanti edecek.

PSOE-Sumar azınlık koalisyonuna Katalonya’dan ERC (7) ve Junts (7), Bask’tan Eh Bildu (6) ve Bask Milliyetçi Partisi (PNV-5) ve Galiçya’dan Galiçya Milliyetçi Bloku’nun (BNG-1) vereceği dış destekle mecliste 178 sayısı yakalanmış olacak.

Diğer yandan Katalanlar ile PSOE arasında müzakerelerin sürdüğü sırada olası bir affa sert şekilde karşı çıkan, İspanya’da birinci parti konumunda bulunan sağ görüşlü Halk Partisi (PP-137 milletvekili) ve aşırı sağcı Vox (33 milletvekili), İspanyollara gösteri yapması için meydanlara inmesi çağrısında bulunuyor.

Aşırı sağcı grupların girişimiyle son bir haftadır ülke genelinde PSOE’nin binaları önünde yapılan toplanma eylemlerinde polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkmış, yaralanmalar ve gözaltılar olmuştu.

Olası bir affın “İspanya’ya belirsizlik, istikrarsızlık ve ekonomik kriz” getireceğini, “demokrasinin yara aldığını” savunan PP, 12 Kasım’da ülke genelinde yeni bir gösteri düzenleyecek.

Ayrılıkçı Katalanlara affa, İspanya’da ideolojik olarak sağ görüşe yakın savcılar ve hakimler ile onların çoğunlukta olduğu yargı kurumları da karşı çıkıyor. (AA)