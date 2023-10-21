İsrail basını böyle duyurdu: Savaşta yeni cephe her an açılabilir

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken Lübnan sınırında çatışmaların giderek şiddetlenmesi endişe yaratan "yeni cephe" olasılığını güçlendiriyor

Sozcu.com.tr

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Üçüncü haftaya giren Filistin-İsrail savaşında Gazze’ye düzenlenen saldırılar dünyayı ayağa kaldırırken, savaşın bölgeye yayılma ihtimaliyle ilgili endişeler artıyor.

İsrail ordusu Gazze’ye kara operasyonu için hazırlıkları sürdürürken kuzeydeki Lübnan sınırında da İsrail ve Hizbullah örgütü arasında çatışmalar şiddetleniyor. Savaşın ikinci cephesi olabileceği belirtilen Lübnan sınırında, dün 1 İsrail askeri öldü.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunda görev yapan 1 yedek asker Lübnan’ın güneyinden gerçekleştirilen tanksavar ateşinde hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Böylelikle, Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 3’e yükseldi. Saldırılarda 12 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.

İsrail televizyonu i24NEWS, Lübnan sınırındaki son durumla ilgili “Her an kuzey sınırı bu savaşta yeni bir cepheye dönüşebilir” yorumunu yaptı.

HİZBULLAH, İSRAİL’E SALDIRILARI ARTIRDI

Tansiyon yükselirken Lübnan Hizbullahı, son olarak da İsrail’in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınında bulunan Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı.

Hizbullah’ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, “İşgal altındaki düşman Siyonist askerlerinin bulunduğu birliğe güdümlü füzelerle saldırı düzenlendi” ifadeleri yer aldı. Saldırının dün gerçekleştirildiği belirtilen açıklamayla İsrail askerlerinden yaralılar olduğuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İSRAİL’DE HİZBULLAH ENDİŞESİ

İsrail ordusu sözcülüğünden bu sabah yapılan açıklamada ise, İsrail uçaklarının Hizbullah’ın saldırısına karşılık örgütün askeri hedeflerini vurduğu bildirildi.

Lübnan Hizbullahı, dün İsrail'e ait Branit Askeri Üssü’nün güdümlü antitank füzesiyle direkt hedef alındığını ve İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtmişti.

İsrail’in Gazze’ye kara operasyonu sırasında Hizbullah’ın Lübnan’dan ülkeye savaş açmasından çekindiği haberleri daha önce İsrail basınında yer almıştı. Hizbullah’la 2006’da patlak veren savaşta İsrail, Lübnan sınırındaki bölgelerden çekilmek zorunda kalmış, sonuç “Hizbullah’ın zaferi” olarak nitelenmişti. (AJANSLAR)

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