İsrail, çocuk doğum hastanesine saldırdı: İki doktor hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi. DSÖ, Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan merkezleriyle irtibatın kesildiğini duyurdu.

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Gazze’de İsrail’in hastanelere saldırıları devam ediyor. Saldırılar sonucu bu kez 2 doktor hayatını kaybetti. Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi’ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

ELEKTRİK KESİK, BEBEKLER ÖLÜYOR

Şifa Hastanesi’nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı. Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi’nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

UNİSEF ATEŞKES İSTEDİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, Gazze’deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.

ROKETLE YOĞUN BAKIMI VURDULAR

Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Kudüs Hastanesi’ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini söylemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.

DSÖ İRTİBATIMIZ KESİLDİ

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Hastanenin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı. “DSÖ’nün Şifa Hastanesi’ndeki merkeziyle irtibatı kesildi” diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda “Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde” haberler olduğunu vurguladı.

DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLSİN

DSÖ’nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze’de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti. Ghebreyesus şu ifadelere yer verdi:

“DSÖ ayrıca kritik yaralı ve hastaların sürdürülebilir, düzenli, engelsiz ve güvenli tıbbi tahliyesi için çağrıda bulunmakta olup, tüm rehinelere de uygun tıbbi bakım sağlanmalı ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır.”