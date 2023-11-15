İsrail, Hamas’ın teklifini reddetti

İsrail, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddetti.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın çatışmalara ara verilmesini de içeren esir takası teklifini reddetti.

Hamas'ın teklif kapsamında 50 İsrailli rehinenin serbest kalmasına karşılık, Gazze'de çatışmalara 3 gün ara verilmesi ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması şartını koştuğu aktarıldı.

“DAHA GENİŞ ÇAPLI BİR ESİR TAKASI”

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, “İsrail'in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini” ifade etti.

İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETMİYOR

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas’ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze’deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail’in, Gazze’deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, ancak 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70’i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.

Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail’in bu konuyu ertelediği ve kaçtığı görüşünü dile getirmişti.

İsrailli yetkililer, rehineler serbest bırakılmadan ateşkesi içeren bir anlaşmanın yapılmayacağını sıklıkla dile getiriyor. (AA)

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