İsrail ordusu, El-Halil kentine giriş çıkışları kapattı

İsrail ordusunun, bir yerleşimcinin öldüğü, birinin de yaralandığı saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin tüm giriş çıkışlarını kapattığı belirtildi.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, kentin giriş çıkışlarına askeri kontrol noktaları kurarak ve bazı noktaları da toprak bariyerle kapatarak araç trafiğini engelledi. Kent içindeki bazı yollara da kontrol noktaları kuruldu.

Kent sakinlerinden Abdullah el-Kavasimi, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinden bu yana araçların girişine engel olduğunu ve kentte hayatın felç olduğunu söyledi.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Evlerine gitmek isteyen Filistinliler kurulan kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail ordusu son günlerde 3 yerleşimcinin öldüğü olayların ardından işgal altındaki Batı Şeria’ya takviye güç gönderme kararı almıştı.

İsrail ordusu 19 Ağustos’ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğünü, bu sabah da El Halil’de silahlı saldırı sonucu 40 yaşlarında bir yerleşimcinin öldüğünü, birinin de ağır yaralandığını duyurmuştu. (AA)

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