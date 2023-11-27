İsrail savaş kabinesinde ‘yerleşim yeri’ çatlağı

İsrail'in "savaş bütçesinde" Yahudi yerleşimlerin payı, hükümette çatlağa yol açtı.

Sozcu.com.tr

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İsrail’de hükümetin hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ek “savaş bütçesinde”, Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine ayırdığı fonlar, “savaş kabinesi” olarak adlandırılan “Acil Durum Hükümeti”nde çatlağa yol açtı.

Times of Israel’in haberine göre, İsrail’de 7 Ekim’den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz, hükümetin hazırladığı ek savaş bütçesindeki Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri için örtülü ödenekten ayrılan payın olduğu gibi kalması durumunda, “aleyhte oy kullanacağını” belirtti.

Gantz, eski siyasi rakibi ve şimdiki koalisyon ortağı Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yazdığı mektubunda, hükümetin “savaşla ilgili olmayan tartışmalı adımlara büyük meblağlar ayırmasının milli dirayeti ve toplumsal bütünlüğü” zarara uğratacağını belirterek, “Hükümetin buna uygun davranmasını” istedi.

İsrail’deki tüm fonların şu anda “savaş ihtiyaçlarına” aktarılması gerektiğini savunan Gantz, teklifin bu haliyle gelmesi durumunda aleyhte oy kullanacağını ve “sıradaki adımları değerlendireceklerini” ifade ederek, hükümetten ayrılma tehdidinde bulundu.

NETANYAHU’DAN REST

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gantz’ın taleplerinin kabul edilmediği ve “savaşın ihtiyaçlarına cevap verecek” bütçenin bugün kabineye getirileceği kaydedildi.

“Gelecek 90 günde savaş ihtiyaçlarında kullanılmak üzere eşi görülmemiş, yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir bütçe sunulacağı” belirtilen açıklamada, hükümetin örtülü ödeneğindeki yaklaşık 420 milyon doların halihazırda kesildiğini ve savaş harcamalarında kullanıldığı ifade edildi.

İsrail Kamu Hazinesinin açıkladığı bilgilere göre, yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine desteğiyle tanınan, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in kabineye sunduğu ek 8 milyar dolarlık bütçe, ülkedeki cari açığın arttırılması, örtülü ödenekten kesinti yapılması ve bazı bakanlıkların fonunu kesilmesiyle oluşturulacak. (AA)