İsrail’de çarpıcı anket: Netanyahu’nun yerine gelebilir

İsrail'de yapılan bir ankete göre halk, eski Mossad Başkanı Cohen'i Başbakan Netanyahu'nun halefi olarak görüyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail'de yapılan bir ankete göre halk, hükümeti oluşturan koalisyonun öncüsü Likud Partisi liderliğinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun halefi olarak eski Mossad Başkanı Yossi Cohen'i görüyor.

İsrail’de yayın yapan Maariv gazetesi, Lazar Araştırma Enstitüsü’nün 500 İsrailli Yahudi ve Arap ile yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, katılımcıların yüzde 21'i, iktidar koalisyonunun öncüsü Likud Partisi’nin lideri olarak Netanyahu'nun ardından eski Mossad Başkanı Cohen'i tercih ediyor.

Ankete katılanların yüzde 13'ü, eski Adalet Bakanı Gideon Sa’ar'ı, yüzde 12'si Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı, yüzde 11'i de Ekonomi Bakanı Nir Barkat'ı, Likud liderliğine layık görüyor. Ayrıca ankete katılanlardan yüzde 23'ü adı geçen isimlerden hiçbirini tercih etmezken, yüzde 20'si de görüş belirtmedi.

Likud seçmenlerine yönelik yapılan anket sonuçlarına göre, parti liderliğine Cohen ve Barkat yüzde 26, Gallant yüzde 17, Sa'ar yüzde 5 ile uygun görüldü. Ankete katılanların yüzde 15'i adı geçen isimlerden hiçbirini tercih etmezken, yüzde 11'i çekimser kaldı.

Böylece, İsrail'de ilk kez Likud liderliği için Netanyahu'nun muhtemel haleflerine ilişkin bir anket yapılmış oldu.

NETANYAHU’YA DESTEK DÜŞÜK

Aynı gazetenin yayımladığı diğer bir ankete göre, İsrail halkının yalnızca yüzde 29'u Netanyahu'nun hükümete liderlik etmeye uygun olduğu görüşünde.

Buna karşı yüzde 50'lik kısım ise eski İsrail Savunma Bakanı ve ülkede “savaş kabinesi” olarak adlandırılan “Acil Durum Hükümeti”nin üyesi Benny Gantz'ı bu göreve uygun buluyor.

Yüzde 21'lik kesim ise konuya ilişkin görüş belirtmedi.

Anketlerin sonuçları, İsrail halkından Likud'a yönelik desteğin azaldığını, Gantz'ın liderliğini yaptığı muhalefetteki Ulusal Birlik Blokuna yönelik desteğin ise arttığını ortaya koyuyor.

Söz konusu ankete göre İsrail'de bugün seçim yapılsa, Ulusal Birlik Bloku 42 sandalye kazanırken, İsrail Meclisinde halihazırda 120 sandalyeye sahip Likud ise 17 sandalye kazanabiliyor. (AA)