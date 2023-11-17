Gazze’de ölü sayısı 12 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aştı.

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Filistin hükümetinin basın ofisi, saldırıların 42’nci gününde Gazze Şeridi’ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Buna göre, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda 12 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 binini çocuklar, 3 bin 300’ünü kadınlar oluşturdu. Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanı ve 51 gazeteci öldürüldü.

Saldırılar sonucu 30 binin üzerinde kişi de yaralandı. Bunlardan yüzde 75’ini yine kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

Açıklamada, 1800’ü enkaz altında çocuk olmak üzere 3 bin 750 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbar alındığı aktarıldı.

ALTYAPIYA VE HASTANELERE BÜYÜK ZARAR VERİLDİ

Saldırılarda şu ana kadar, 95 hükümet binası ve 255 okul hedef alındı, 63 okul hizmet dışı kaldı. Bombalanan 165 camiden 76’sı tamamen yıkıldı.

Sağlık sektörü de saldırılardan büyük zarar gördü. 25 hastane ve 52 sağlık merkezi hizmet dışı kalırken, 55 ambulans da saldırıların hedefi oldu.

HASTANELER “ASILSIZ İDDİALARLA” HEDEF HALİNE GETİRİLDİ

Açıklamada, İsrail’in uzun yıllardır, “hastanelerin Filistin direniş güçlerinin komuta merkezleri olarak kullanıldığı” şeklinde asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı kaydedildi. İsrail’in böylelikle hastane saldırıları ile Filistin halkına yönelik uyguladığı “etnik temizliği” ve işlediği suçları gerekçelendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Hükümetin açıklamasında, Şifa Hastanesi’nden İsrail askerleri ile tanklarının çıkarılması, ayrıca insani ve sağlık alanındaki görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt takviyesi yapılması çağrısında bulunuldu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise uluslararası kurum ve kuruluşları hastanelerde incelemelerde bulunmak ve denetlemek üzere bir teknik ekip oluşturmaya çağırdı. (AA)

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