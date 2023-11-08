İsrail’den din propagandası: Askerlerin Gazze’deki sinagogda dua etmesini kutladılar

İsrail'in günlerdir bomba yağdırdığı Gazze'yi yeniden işgal edip etmeyeceği tartışması hız kazanırken, Gazze'ye karadan giren İsrail askerlerinin tarihi bir sinagogda dua ettiği haberi "İsrail cephesindeki din propagandasının" son örneği oldu.

Sozcu.com.tr

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İsrail askerlerinin Gazze’de tarihi bir sinagogda dua ettiği haberi İsrail basınında büyük ses getirdi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, Gazze kent merkezine giren İsrail askerlerinin 6’ncı yüzyıldan kalan bir sinagogda dua ettiğini yazdı. Haberde, İsraillilerin yıllar sonra ilk defa Yahudilik için büyük öneme sahip sinagogda dua ettiği belirtildi.

Gazete, ordu kurallarına göre İsrail askerlerinin fotoğraflarını güvenlik gerekçesiyle yayınlamadı. Google’da dün İbranice dilinde en çok aranan ifadenin de “Gazze’deki tarihi sinagog” olduğu ifade edildi.

‘YAHUDİLER GAZZE’YE GERİ DÖNDÜ’

Shavei Israel isimli Yahudi derneğinin kurucusu Michael Freund, haberi “Yahudiler Gazze’ye geri döndü” ifadeleriyle paylaştı. Birçok İsrailli grup ve aşırı sağcı siyasetçi de sosyal medyada olayı heyecanla karşıladıklarını gösteren mesajlar paylaştı.

Tartışmanın, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal planı yaptığı iddiaları sürerken gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada savaş sona erdikten sonra İsrail’in “belirsiz bir süre boyunca Gazze Şeridi’nin güvenlik sorumluluğunu” elinde tutacaklarını söyleyerek İsrail’in Gazze’den ayrılmayacağının sinyalini vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, İsrail’in Gazze’yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail’e açık şekilde bildirdiklerini bildirdi.

İsrail, 38 yıl süren işgalin ardından 2005’te Gazze’den çekilmiş ama bölgeyi karadan ve denizden abluka altına almaya devam etmişti.

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