İsrail’den Lübnanlılara tehdit: Bedelini siz ödersiniz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah’ın bir hata yapması durumunda bedelini ödeyecek olanların Lübnanlılar olduğunu söyledi ve “Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz” dedi.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in kuzeyindeki bir askeri üsse düzenlediği ziyarette, Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlileri örnek gösteren ve Lübnanlıların da aynı tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ima eden Gallant, “Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze’deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum” diye konuştu.

Gallant, Hizbullah’ın Lübnan’ı olası bir savaşa sürüklediğini ve hata yaptığını savundu.

“HİZBULLAH HATA YAPARSA…”

Lübnan halkına yönelik tehditlerini sürdüren Gallant, “Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze’de yaptığımızı Beyrut’ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“PİLOTLARIMIZ KUZEYE BAKIYOR”

Gallant, “Pilotlarımız kokpitte oturuyor, uçaklarının burnu kuzeye bakıyor. Güneyde (Gazze’de) yapacak işimiz var ama hava kuvvetlerimizin yüzü kuzeye dönük.” değerlendirmesini yaptı.

HİZBULLAH’TAN SALDIRI



İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, bölgede yeni bir cephe açılmasından endişe ediliyor.

Hizbullah tarafından en son yapılan açıklamada, sınırdaki Vadi Şumira, Tel Şaar ve Tarbiha köyü ile çevresindeki askeri noktaların uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah’tan yapılan bir diğer açıklamada ise El-Mıtılli bölgesinde İsrail’e ait bir tank ile piyade güçlerinin güdümlü füzelerle vurulduğu bildirildi.

Öte yandan, İsrail, Lübnan’ın güneydoğusundaki Şeba bölgesini topçu ateşiyle vurdu. Mıtilli bölgesinin Hizbullah tarafından vurulmasının ardından her iki taraf arasında karşılıklı yoğun bombardıman yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti. (AA)