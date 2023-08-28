İsrail’den Suriye’ye saldırı: Havalimanı kapandı
İsrail'in bugün Suriye'de Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Şam yönetimi, İsrail’in bugün düzenlediği hava saldırısında Halep Havalimanı’nda hizmetlerin durduğunu açıkladı.
Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Düşman, Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef alarak saldırı düzenledi. Saldırı havalimanı pistine maddi zarar verdi ve faaliyetler durduruldu” ifadeleri kullanıldı.
İsrail ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.
İsrail, savaşın başından beri sık sık Suriye’de İran ve Lübnan Hizbullahı’nın da bulunduğu askeri hedeflere hava saldırıları düzenliyor.