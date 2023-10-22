İsrail’den tansiyonu artıran açıklama: Yılanın başını keseceğiz

İsrail dün gece Tahran destekli terör örgütü Hizbullah'ın savaşa katılması halinde 'yılanın başını' kesmeye ve İran'a karşı askeri bir saldırı başlatılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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7 Ekim Cumartesi günü Hamas’ın İsrail’in güneyine düzenlediği saldırı v e sonrasında rehineleri kaçırmasının ardından İsrail’in sivillerin bulunduğu bölgelere sistematik saldırıları devam ederken Tel-Aviv hükümetinden endişe yaratan bir açıklama geldi.

İngiliz Mail on Sunday’e konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, özel röportajda savaşın giderek yayılabileceğinin sinyalini verdi. Bölgede arabuluculuk çabaları ve telefon diplomasisi devam ederken Barkat, “Eğer İran’ın Lübnan’daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail’e saldırırsa, İran’daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek” dedi.

YILANIN BAŞI, İRAN’DIR İMASINDA BULUNDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun en güvendiği isimlerden biri olan Barkat, “İsrail sadece Hizbullah’ı etkisiz hale getirmeyecek. Aksine terör örgütü, kuzey cephesi açarsa biz doğrudan İran’ı hedef alacağız. İran’ın amacı İsrail’e bütün cephelerden saldırmak. Eğer İsrail’e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını alırız yani İran’ı. İran’daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız” dedi.

Barkat, “Lübnan ve Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek, Hamas’ın ödediğine benzer. Fakat bu yeterli değil. Mesaj çok net. Biz daha sonra İran’ın başlarındakilerin peşine düşeceğiz. Bunu ne zaman yapacağız? Buna biz karar veririz” yorumunu yaptı.

“GAZZE’YE HAVADAN BİLDİRİ ATTILAR”

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi “teröristlerin işbirlikçisi” sayabileceğini ilan etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ni 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardıman altında tutan İsrail ordusunca, “acil uyarı” başlığı içeren ve havadan Gazze’nin kuzeyine atılan bildirilerde, “Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi’nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi’nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün işbirlikçisi kabul edilebilir” denildi.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının fotoğraflarını değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi’nde halkın yaklaşık yarısı bölgenin kuzeyinde yaşıyor.

İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi’ne yönelik bir kara harekatının kesin olarak gerçekleşeceğini bildirirken, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivile güneye gitmeleri için baskı yapıyor.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 20 Ekim’de, Gazze’nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin “bombalamaya hazırlık olarak” derhal boşaltılmasını istemişti. Dün de İsrail Ordusu, Gazze’nin kuzeyinde yer alan 20 hastanenin boşaltılması için uyarmıştı.

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