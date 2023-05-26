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Japonya 6,2 büyüklüğünde depremle sallandı

Tokyo'nun doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Sozcu.com.tr
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Japonya 6,2 büyüklüğünde depremle sallandı

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun doğusundaki Çiba açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletine bağlı Kamisu sahili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerel saatle 19.03’te 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede “dev dalga” uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi. (AA)

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