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Japonya’da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
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Japonya’da 6,1 büyüklüğünde deprem

aponya’nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaleti açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Aomori eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerel saatle 18.18’de ve 20 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede “dev dalga” uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının çevre eyaletler İwate, Miyagi ile kuzeydeki Hokkaido bölgesinde hissedildiği kaydedildi.

Bölge geneli hizmet veren Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren seferlerinin devam ettiği bildirildi. (AA)

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