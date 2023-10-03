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Johnson & Johnson’a verilen ceza bozuldu

ABD'de kansere yol açtığı öne sürülen "bebek pudrası" davasında Johnson & Johnson'a verilen 223,8 milyon dolarlık ceza kararı bozuldu.

Yayınlanma: 20:33 - 03 Ekim 2023 Güncellenme:
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Johnson & Johnson’a verilen ceza bozuldu

ABD’de temyiz mahkemesi, kansere yol açtığı öne sürülen “bebek pudrası” davasında Johnson & Johnson’a verilen 223,8 milyon dolarlık ceza kararını bozdu.

New Jersey’deki temyiz mahkemesi, 4 davacının talk bazlı bebek pudrasında kullanılan asbest maddesine maruz kalmaları nedeniyle kansere yakalandıklarını iddia ettiği davada Johnson & Johnson hakkında verilen kararı reddetti.

Temyiz mahkemesi, alt mahkemenin, davacıların duruşmada jüri üyelerine sunduğu bazı bilimsel uzman beyanlarının sağlam bir bilimsel dayanağının olup olmadığının değerlendirilmesinde başarısız olduğuna hükmetti.

Söz konusu dava kararını bozan temyiz mahkemesi, yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi.

Johnson & Johnson, nisan ayında talk bazlı bebek pudrasının kansere neden olduğu iddialarıyla açılan davalar karşısında anlaşmaya giderek gelecek 25 yılda 8,9 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. (AA)

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