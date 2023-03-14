Kamyoneti yayaların üzerine sürdü: Ölü ve yaralılar var
Kanada'da kamyonetini yayaların üzerine süren sürücü, iki kişiyi öldürdü.
Kanada’nın Quebec eyaletinde bir kamyonet sürücüsünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Yetkililer, Quebec eyaletinde bir kamyonet sürücüsünün öğle saatlerinde aracını birkaç 100 metre mesafedeki yayaların üzerine sürdüğünü, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kamyonet sürücüsünün polise teslim olduğu belirtildi. Polis yetkilileri, 38 yaşındaki sürücünün ölüme sebebiyet vermekle suçlanacağını söyledi.
Sürücünün aracını neden yayaların üzerine sürdüğüne dair bilgi verilmedi.
Başbakan Justin Trudeau ve Quebec Eyalet Başbakanı François Legault, sosyal medya hesaplarından ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. (AA)