Kan donduran olay: Ünlü aktörün oğlu erkek arkadaşını öldürüp parçalara ayırmış

Sanat dünyası ünlü bir oyuncunun şef olan oğlunun vahşice işlediği cinayeti tartışıyor.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Rodolfo Sancho’nun 29 yaşındaki oğlu Daniel Sancho Bronchalo, Tayland’da 44 yaşındaki eşcinsel sevgilisini öldürdü.

Tayland’da yaşayan bölge sakinleri 3 Ağustos’ta 44 yaşındaki doktor Edwin Arrieta Arteaga’nın cansız bedenini çöpte bulduktan sonra başlatılan soruşturmada dikkat çekici detaylar çıktı.

Tayland’a turist olarak giden ve bir şef olan Sancho Bronchalo ve Arteaga’nın para ve cinsel ilişki yüzünden yaşanan anlaşmazlık sonrasında birbirine girdiği ve 29 yaşındaki Bronchalo’nun cinayeti işlediği öğrenildi.

Koh Pha Ngnan’da yaşanan olayda çöplükte 44 yaşındaki doktorun kalça ve bacak parçalarının bulunduğu da kayıtlara geçti. Bronchalo’nun sevgilisini 14 parçaya böldükten sonra hem denize attığı hem de adanın farklı bölgelerine bıraktığı kaydedildi. Tayland polisi, “İkilinin bir yıldır birlikte olduğunu tahmin ediyoruz. İkisi de adada düzenlenen dolunay partisinden önce tanışıyordu” açıklamasını yaptı.

Yetkililerle bölgede inceleme yapan Bronchalo’nun 44 yaşındaki doktorun parçalarını nereye attığını gösterdiği de belirtildi. Korgeneral Surapong Thanomjit, “Bronchalo cinayet, cinayeti saklama, delilleri yok etme suçlamalarıyla yargılanacak. Zanlı, Edwin Arrieta Arteaga’yı öldürdüğünü ve bedenini parçalara ayırdığını itiraf etti. Cesedinin bazı parçalarını çantaya doldurarak denize atmış” dedi.

Thanomjit, “Bronchalo, kurbanın kendisiyle ilişkiye girmemesinden dolayı öfkeli olduğunu ve ona vurarak düşmesine sebep olduğunu söyledi. Arteaga’nın düşerek kafasını küvete çarptığını ve daha sonra da cesedi parçaladığını söyledi” ifadesini kullandı.

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