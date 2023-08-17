Kara para aklayan çete çökertildi: Lüks otomobiller, pahalı çantalar, saatler ve…

Singapur'da kara para aklayan bir çete çökertildi... Gözaltına alınanlar arasında Türk vatandaşının da olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Singapur’da kara para aklayan bir çeteye düzenlenen baskın ülke tarihine geçti…

Ülke tarihinin en büyük baskınlarından biri olan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 9 erkek ve bir kadının da yer aldığı çetede Kıbrıslı, Türk, Çinli, Kamboçyalı ve Vanuatuluların yer aldığı belirtildi.

Öte yandan çete üyesi olduğu belirlenen 8 kişinin de kaçtığını ve arama çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı. Yapılan açıklamada yaklaşık 1 milyon doların ele geçirildiği belirtildi. Singapur Polis Kuvvetleri çetenin kara para aklamak için uyguladığı yöntemleri de gözler önüne sergi.

Singapurlu yetkililer ele geçirilen eşya, araç ve aksesuarları da kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, “Gözaltına alınan kişilerin hiçbirinin Singapur vatandaşı olmadığı veya Singapur’da kalıcı oturumu olmadığı tespit edildi” denildi.

Ele geçirilenlerin dökümünü de kamuoyu ile paylaşan yetkililer, çok sayıda lüks kol saati, lüks spor otomobiller ve özel tasarım çanta, mücevher ve aksesuarların ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada desteler halinde nakit paranın da ele geçirildiği belirtildi.

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