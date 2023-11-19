Katar: Hamas-İsrail müzakereleri arasındaki sorunlar lojistik

7 Ekim'den beri savaşın devam ettiği İsrail-Hamas hattında arabuluculuk çalışmaları içerisinde bulunan Katar'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın İsrail’e saldırısı sonrasında yaşanan insanlık dramı devam ederken bugün Katar’dan bir açıklama geldi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çalışmalarına devam eden Katar’ın Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman Es-Sani, iki taraf arasındaki anlaşmanın arasında bazı “çok küçük” engeller kaldığını söyledi.

Es-Sani anlaşmanın önündeki temel engellerin artık “çok küçük” ve daha çok pratik ve lojistik meseleler olduğunu söyledi.

ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’ta yayınlanan bir haberde 50 rehinenin serbest bırakılması konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldığı aktarılmıştı. Fakat bu iddiayı Beyaz Saray ve İsrail yalanlamıştı.

Reuters 15 Kasım’da, görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Katarlı arabulucuların İsrail ve Hamas arasında üç günlük ateşkes karşılığında 50 rehinenin takası konusunda bir anlaşma arayışında olduğunu bildirmişti. Yetkili o sırada genel hatlar üzerinde anlaşmaya varıldığını ancak İsrail’in hala ayrıntıları müzakere ettiğini söyledi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman Es-Sani, Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell ile Doha’da düzenlediği ortak basın toplantısında “Anlaşmanın önündeki zorluklar sadece pratik ve lojistik” dedi.

Es-Sani, “Anlaşma son birkaç haftadır zaman zaman iniş çıkışlar yaşıyor. Ancak artık insanları güvenli bir şekilde evlerine geri getirebilecek bir anlaşmaya varmaya yeterince yakın olduğumuzdan daha emin olduğumu düşünüyorum” ifadesini kullandı.