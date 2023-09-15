Kim’in Rusya turu sürüyor: Savaş uçaklarını inceledi

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’nın Komsomolsk-na-Amure şehrindeki uçak fabrikasını ziyaret etti.

Kim, ülkeye yaptığı resmi ziyareti kapsamında Rusya Birleşik Uçak Şirketinin (UAC) şubesi olan Komsomolsk-na-Amure’deki Yuri Gagarin uçak fabrikasına giderek incelemelerde bulundu. Kim’e, Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov eşlik etti.

Kim ve beraberindeki heyet, fabrikanın mühendislik merkezi ve üretim atölyelerini gezdi. Kim’e fabrikanın tasarım bölümünde mühendislerin modern uçakların geliştirilmesinde kullanılan dijital teknolojiler gösterildi.

Kuzey Kore lideri Kim ve beraberindeki heyet, savaş uçağı montaj tesisini, Su-35 ile beşinci nesil Su-57 uçaklarının son montaj atölyesini gezdi ve işletmenin modernizasyonu ve teknik olarak yeniden donatılması sonucunda iyileştirilen teknolojik tesislerini yerinde inceledi. Kim’in, resmi ziyareti çerçevesinde Vladivostok şehrinde temaslarına devam edeceği bildirildi.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Bu arada ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah desteğinin Ukrayna savaşını uzatacağını ve bu desteğin, masum Ukraynalıları öldürmekle eşdeğer olduğunu belirtti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah sağlayacağı ihtimallerine ilişkin Singh, “Rusya’yı bu sebepsiz savaşta destekleyen herhangi bir ülkenin sadece Ukrayna’daki çatışmaları uzatacağını değil aynı zamanda bunun Ukraynalı masum sivilleri öldürmekle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Singh, Kuzey Kore’yi daha önce bu konuda defalarca uyardıklarını anımsatarak, “Kuzey Kore’yi Rusya ile bir silah anlaşmasına girmemeleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Seygey Şoygu’nun Kuzey Kore ile ortak tatbikat yapılabileceği yönünde soru sorulması üzerine ise Singh, bunun ABD-Japonya-Güney Kore ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi. (AA)

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