Korkunç olay: Küçük kıza tecavüz edip yakmışlar
Hindistan, dehşete düşüren bir toplu tecavüz olayını konuşuyor. 14 yaşındaki bir kızın cinsel saldırıya uğradıktan sonra diri diri yakıldığı haberi ülkeyi ayağa kaldırdı.
Hindistan’ın Rajastan eyaletinde 14 yaşındaki bir kızın yanmış cesedinin bulunması ülkeyi dehşete düşürdü.
Cinsel saldırı olaylarının çok sık yaşandığı ülkede kız çocuğunun toplu tecavüze uğradıktan sonra yakıldığı ortaya çıktı. Erkek kardeşi kızı bileziğinden teşhis ederken polis, kızın üzerine kimyasal sıvı dökülüp diri diri yakıldığını aktardı.
Adı açıklanmayan küçük kızın ailesinin koyunlarına bakmak üzere evden ayrıldığı ve kayıplara karıştığı bildirildi. Polis aramalarda kızın yanmış durumdaki cansız bedenini buldu.
Olayla ilgili 11 erkek şüpheli gözaltına alındı.
Kadın örgütleri korkunç olayla ilgili soruşturmayı takip edeceklerini belirterek Hindistan’da cinsel saldırı olaylarının artık kronikleştiğini vurguladı.
Ülkede etnik şiddet olaylarının yaşandığı Manipur’da bir süre önce iki kadının kalabalık tarafından çırılçıplak soyularak sürüklenmesi ve tecavüze uğraması ülkeyi ayağa kaldırmıştı.