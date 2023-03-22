Kosova Başbakanı Kurti: Vucic cömert teklifimi reddetti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosovalı Sırpların "özyönetimi" ile ilgili kendisinin hazırladığı "Sırp Belediyeler Birliği" taslağının Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından reddedildiğini açıkladı.

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Kosova Başbakanı Kurti, anlaşma sürecine Rusya’nın müdahil olmasına atıfta bulunduğu Twitter paylaşımında, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Kosovalı Sırplar için hazırlayıp, önerdiğim cömert bir özyönetim teklifimi (Sırp Belediyeler Birliği) reddetti.” ifadelerine yer verdi.

Kurti ve Vucic, 18 Mart’ta Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğunda Kuzey Makedonya’nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmış ancak anlaşma metnini imzalamamıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan’ı Kosova’nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova’dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde özyönetim haklarına sahip olacak bir “Sırp Belediyeler Birliği” kurması talep ediliyor.

Taraflardan ayrıca iki ülke arasında 2011 yılında başlayan diyalog sürecinde anlaşmaya varılmış ancak uygulamaya konulamamış tüm maddelerin uygulanması talep ediliyor.

KFOR KOMUTANI, SIRBİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Angelo Michele Ristuccia da Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ile Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili KFOR’dan yapılan yazılı açıklamada, Ristuccia ve Mojsilovic’in, 18 Mart’taki Ohrid toplantısının olumlu sonuçlarının güvenlik üzerindeki etkilerini ve iş birliğini ele aldığı belirtildi.

SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

AB, Kosova ile Sırbistan’ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen, kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle Avrupa’nın “donmuş ihtilaf” bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18 Mart’ta Kuzey Makedonya’nın Ohri kentinde düzenlenen Belgrad-Priştine diyaloğu üst düzey toplantısı kapsamında Kosova ve Sırbistan arasında sözlü anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. (AA)

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