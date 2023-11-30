Kudüs’te saldırı… Ölü ve yaralılar var
İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes uzatılırken Kudüs güne silahlı saldırıyla başladı.
Kudüs’te bu sabah işe gidişlerin yoğun olduğu saatlerde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Kudüs’ün girişinde yaşanan saldırıda bir kadının öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrailli yetkililer olayı “terör saldırısı” olarak niteledi ve silahlı kişilerin olay yerine arabayla gelerek otobüs durağında bekleyen sivillere ateş açtığını söyledi.
Ambülans ve askerler olay yerine ulaşırken bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.