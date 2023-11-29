Kulisleri sallayan iddia: Putin ve sevgilisi Kabaeva’nın olduğu öne sürülen lüks yat İstanbul’da

Bir yılı aşkın bir süredir savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya’ya Batı ülkelerinin yaptırımları devam ederken dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı…

Uluslararası kamuoyunun gündemine gelen iddialarda, Putin ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Alina Kabaeva’ya ait olduğu düşünülen lüks bir yatın İstanbul’daki bir limanda olduğu duyuruldu.

İddianın kaynağı ise Rus muhalif düşünce kuruluşu Dossier Center oldu… Bir dönem Rusya’nın en zengin insanlarından biri olan ve şu an Rusya’da yaşayamayan Mikhail Khodorkovsky tarafından desteklenen düşünce kuruluşu, bazı detayları paylaştıç Khodorkovsky de kişisel X hesabından (eski adıyla Twitter) açıklamalarda bulundu.

Putin ve Kabaeva’ya ait olduğu öne sürülen lüks teknenin 71 metre uzunluğunda olduğu ve yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Putin ile Kabaeva’nın aşk yaşadığı ve çiftin çocuk sahibi olduğu iddiaları son yıllarda sık sık gündeme gelirken teknenin detayları da ortaya çıktı.

Tuzla’daki bir limanda demirlediği iddia edilen yatın 6 katlı olduğu, bir yüzme havuzu, bir salonu, altın kaplama banyoları ve iki helikopter pisti bulunduğu belirtildi. 2005 yılında Rusya’daki Sevmash tersanesinde yapımına başlanan geminin içinden çekilen fotoğraflar da yayınlandı.

Geminin içindeki yatak odası ve salonda aynalı tavanlar ve çember tasarımları kullanıldığı görülürken duvara monte televizyon ve özel ahşap materyallerin de kullanıldığı belirtildi.

Geminin normalde Soçi’de demirlediği fakat Ekim ayından beri İstanbul’da beklediği belirtildi. Khodorkovsky yaptığı paylaşımda Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunu ve Putin’le bağlantısı olduğu öne sürülen bir geminin İstanbul’da tutulduğunu söyledi. X üzerinden açıklama yapan Khodokorsky, “Putin’in gizli yatını bir NATO ülkesindeki tersanede bulduk. Buna nasıl mümkün olabilir” diye sordu.

PUTIN ONUN İÇİN Mİ BOŞANMIŞTI?

Putin'in kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva’nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova’daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti.

Birçok Rus, Putin’in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva’yı görmüştü.

Putin’in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus’un lideri Alexander Lukashenko, Putin’in boşanma kararının Kabaeva’nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması’ nedeniyle çıktığını ima etmişti.

İlginizi Çekebilir Putin, Wagner'in kontrolünü gizemli kız arkadaşı Alina Kabaeva'ya verdi

İlginizi Çekebilir Putin'in kayıp sevgilisiyle ilgili tartışma yaratan iddia