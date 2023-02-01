Liderlerden ilginç hediyeler: Ölü ayı ve traktör

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko’nun Zimbabve’ye yaptığı ziyarette resmi görüşmelerden çok verilen hediyeler gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun Zimbabve'ye yaptığı ziyarette liderlerin birbirlerine verdikleri hediyeler dikkat çekti.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile bir araya gelen Lukaşenko, Afrikalı mevkidaşına traktör hediye etti. Mnangagwa ise Lukaşenko'ya içi doldurulmuş ölü bir ayı verdi.

Başkent Harare'de düzenlenen resmi törende iki liderin kameralar önündeki neşeli halleri de dikkat çekti. Traktörün anahtarını Lukaşenko'nun elinden alan Mnangagwa, traktörü kendi tarlasında kullanacağını söyledi.

Belarus'un yerel üretim olan çok sayıda traktörü de Zimbabve'ye hediye ettiği bildirildi. Lukaşenko, “Bize uygulanan yaptırımlar için teşekkürler. Aksi takdirde burada Belarus'un değil ABD'nin ya da Almanya'nın traktörleri olurdu” dedi.

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