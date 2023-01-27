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Litvanya’da yine bombalı saldırı tehdidi içeren mektuplar gönderildi

Baltık ülkesi Litvanya'da yetkililer birçok kamu kurumuna bombalı saldırı tehdidi içeren mektuplar gönderildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Litvanya’da yine bombalı saldırı tehdidi içeren mektuplar gönderildi

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta havalimanı, okullar, spor salonu ve başsavcılığa dördüncü kez bombalı saldırı tehdidi içeren mektuplar gönderildiği bildirildi.

Baltık Haber Ajansına (BNS) göre, bu hafta dördüncü kez bazı binalara tehdit mektupları gönderildi.

Vilnius Havalimanı, başkentte bulunan beş okul, şehir merkezinde bir spor salonu ve başsavcılık binasına bombalı saldırı tehdidi içeren mektuplar gönderildiği ifade edildi.

Emniyet sözcüsü Julija Samorokovskaja, polislerin ilgili tüm yerleri kontrol ettiğini ve şüpheli bir durumla karşılaşmadığını açıkladı.

Emniyet tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. (AA)

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