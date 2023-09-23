Lübnan-İsrail sınırında tehlikeli gerilim
Lübnan ordusu, "sınırı ihlal edip sis bombasıyla saldıran" İsrail ordusuna karşılık verdi.
Lübnan ordusunun sınırdaki personeline İsrail tarafından sis bombasıyla saldırılmasına aynı şekilde yanıt verdiği belirtildi.
Lübnan ordusunun sınırda yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklama, Lübnan resmî ajansı NNA tarafından paylaşıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetimindeki “mavi hat” olarak tabir edilen sınırı ihlal edip, Lübnan ordusuna ait çalışma yapan buldozer ve kepçeye sis bombasıyla saldırdığı kaydedildi.
Ülkenin güneyindeki Bastara sınır bölgesindeki saldırıya, Lübnan ordusunun da aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi. (AA)