Macaristan’da polislere bıçaklı saldırı
Macaristan'da bıçaklı saldırı sonucu bir polis yaşamını yitirdi, iki polis yaralandı.
Budapeşte Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Macaristan’ın Ujbuda bölgesinde bir kişinin komşusunun kapısını kırarak zorla eve girmek istediği ihbarı üzerine bölgeye polis ekibinin sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, ekibin gözaltına almak istediği şüphelinin saldırarak üç polisi bıçakla yaraladığı, saldırganın ayağından vurularak yakalandığı kaydedildi.
Yaralı polislerin ve saldırganın hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, yaralı polislerden birinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı. (AA)