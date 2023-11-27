Mısır duyurdu: İnsani ara uzatılabilir

Mısır, Gazze’deki insani aranın 2 gün daha uzatılmasına ilişkin görüşmelerde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

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Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamada abluka altında bulunan Gazze’deki insani aranın uzatılması için Katar ve Mısır’ın çabalarında görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

İnsani aranın 2 gün daha uzatılması için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiğini aktaran Raşvan, günlük 30 Filistinli esire karşılık, Hamas’ın 10 İsrailli esiri serbest bırakmasının söz konusu olduğunu aktardı.

Uzlaşının sağlanması durumunda gelecek 2 gün içinde toplam 20 İsrailli esire karşılık 60 Filistinli esirin serbest kalmasının önünün açıldığını belirten Raşvan, Gazze’ye yakıt, gıda ve insani yardım girişinin sürdürüleceğini ifade etti.

Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı, gün içinde Hamas’ın elindeki 11 İsrailli esirin serbest bırakılmasının beklendiğini ve İsrail’in de 33 Filistinli esiri serbest bırakması için görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

ALMANYA: UZATILSIN

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, insani aranın mümkün olduğunca uzun sürmesi gerektiğini belirtti.

“İnsani araya 3 günden bu yana uyulmasının” önemli olduğunu vurgulayan Baerbock, “Bunun esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’deki insanlara yardım ulaşması için mümkün olduğunca uzun sürmesi lazım. Merkezi soru şudur: Bu insani aradan ve esirlerin serbest bırakılmasından siyasi sürece köprü nasıl kurulabilir?” ifadelerini kullandı.

Baerbock, Filistinliler güvenlik içinde yaşadığında İsraillilerin de güvenlik içinde yaşayabileceğini kaydetti.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi’nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. (AA)