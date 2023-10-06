Naci Görür, New York Times’a konuştu: İstanbul kaosu yaşayacak

Dünyanın prestijli yayınlarından New York Times gazetesi, Profesör Naci Görür'le Türkiye'deki deprem önlemlerini ve İstanbul'da beklenen büyük depremi konuştu.

Sozcu.com.tr

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Özellikle Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremleri sonrası yorumlarıyla gündemden düşmeyen jeolog Profesör Naci Görür, dünyaca ünlü New York Times gazetesine de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ben Hubbard ve Şafak Timur imzalı haberde, “Deprem uyarıları ona şöhreti getirdi. Daha fazla kişinin kendisini dinlemesini istiyor. Naci Görür depreme hazırlık çağrılarıyla Türkiye’de herkesin tanıdığı biri oldu. Ancak verilen tepkiden hayal kırıklığı duyuyor ve İstanbul için çok endişeli” ifadeleri yer aldı.

6 Şubat gecesi enkaz altında kalan bir kadının ve kızının kendisini arayıp “Bizi kurtarın” dediğini, ancak daha sonra onlara ne olduğunu asla öğrenemediğini söyleyen Görür, “İki saat boyunca ağladım. Jeologlar olarak depremin geldiğini söyleyip yazmaktan yorulduk. Kimse bir şey yapmadı” dedi.

‘ÇOĞU KİŞİ HÜKÜMETE GÜVENMİYOR’

New York Times, felakete hazırlık için önlemlerin yetersiz kaldığını vurgulayan Görür’ün yaptığı uyarılarla Türkiye’de en ünlü isimlerden biri haline geldiğini, 76 yaşındaki bilim insanının sakin bir emeklilik geçirmek yerine sürekli toplantılara katıldığını yazdı.

ABD gazetesi, sık sık televizyona çıkan Görür’ün 2 milyonu aşkın kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından da sürekli olarak depremlerle ilgili uyarılar paylaştığına dikkat çekti.

Gazeteye konuşan Görür, aldığı soruların tümüne yanıt vermekte zorlandığını ancak insanların korkusunu anladığını belirtti. Türkiye’de birçok kişinin hükümete, üniversitelere ve yardım kuruluşlarına güvenmediğini, güvenilir bilgi aradığını kaydeden Naci Görür, “İnsanlara hayatta kalmaları için yol göstermeye çalışıyorum” diye konuştu.

‘BENİ ASLA CİDDİYE ALMADILAR’

Tüm çabalara karşın Türkiye’de deprem hazırlıklarının çok yetersiz kaldığını kaydeden Görür, özellikle İstanbul konusunda endişeli olduğunu söyleyerek “İstanbul hiç hazır değil. Çöken binalar on binlerce kişiyi enkaz altında bırakacak. Dar yolların kapanmasına ve yardımların aksamasına yol açacak. İstanbul’da büyük kaos yaşanacak” dedi.

20 yıl önce memleketi Elazığ için de fay hattı uyarısında bulunduğunu söyleyen Profesör, “Beni alkışladılar ama asla ciddiye almadılar. 2020’de yaşanan 6,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bana inanmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar deprem hakkında hiçbir şey bilmiyor. Çoğu Allah’tan geldiğine, kaderden kaçılamayacağına inanıyor. Ancak bilim tam zamanı öngöremese de tehdidin nerede olduğunu bilir” diyen Görür, halka evlerini kontrol ettirmeleri ve hükümete baskı yapma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Ailesinin ve doktorunun kendisini daha az yormasını istediğini kaydeden Görür, buna karşın daha fazla deprem bilinci yaratmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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