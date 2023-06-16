NATO toplantısında kriz… Türkiye’yi sorumlu tuttular

Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında ittifakın, Rusya'nın olası bir saldırısına nasıl yanıt vereceğine yönelik yeni planlar üzerinde uzlaşamadığı bildirildi. Reuters'a konuşan bir diplomat, anlaşmazlıktan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

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Reuters’a konuşan diplomat, Türkiye’nin Kıbrıs’a da atıf yapılan coğrafi konumlarla ilgili ifadeye itiraz ettiğini ve karar alınmasını engellediğini söyledi. Aynı diplomat, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi soruna çözüm bulunması için fırsat olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise savunma bakanlarının toplantıda gündemdeki planları gözden geçirdiklerini ve anlaşmaya varmak üzere olduklarını kaydetti. İttifakın gündemindeki “bölgesel planlar” adı verilen binlerce sayfalık gizli askri planlar, NATO’nun, Rusya’nın olası bir saldırısına nasıl yanıt vereceğine dair detayları içeriyor.

STRATEJİLERDE TEMEL BİR DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından, Soğuk Savaş sonrası ilk kez söz konusu planların yenilenmesi gündeme gelmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre son gelişmeler, NATO stratejilerinde temel bir değişime işaret ediyor.

İttifak çok uzun süre, Afganistan ve Irak’taki daha küçük çaplı savaşlar ile Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası Rusya’nın NATO için varoluşsal bir tehdit oluşturmaması nedeniyle böylesine kapsamlı savunma planlarına ihtiyaç duymamıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması Avrupa’da 1945’ten bu yana en kanlı savaşı başlattı.

NATO: TÜM PLANLAR HAZIR OLMALI

NATO da ittifak üyesi ülkeleri, Rusya gibi bir düşmanla savaşma ihtimaline karşı tüm planların hazır olması gerektiği yolunda uyarıyor.

İttifak, üye ülkelere, birliklerini nasıl geliştirecekleri ve lojistik kapasitelerini nasıl artıracakları yolunda danışmanlık yapacak.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bölgesel planlar bugün resmen onaylanmasa da, biz bu planların NATO’nun Vilnius Zirvesi’nde hazır olacağını düşünüyoruz” dedi.

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