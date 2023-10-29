NATO, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutladı

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını etkileyici bir görselle kutladı.

Sozcu.com.tr

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İsveç’in üyelik sürecinde Türkiye ve Macaristan’ın gerekli onay vermemesi sonucunda ittifak içerisinde çatlağın oluştuğu NATO’dan Türkiye mesajı geldi. NATO, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını tebrik etti.

NATO’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye’nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, “Siz de müttefikimiz Türkiye’yi kutlarken bize katılın” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.

NATO’nun ana hesabının dışında komutanlıkların ve çeşitli NATO birimlerinin hesaplarından da kutlama mesajları yayınlandı.

NATO Müşterek Harp Merkezi, NATO Savunma Koleji, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, karargahı İzmir’de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı gibi birçok hesaptan Türkiye’nin 100. yılı kutlandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın Ukrayna ile savaşından kısa bir süre sonra İsveç ve Finlandiya, NATO’ya üye olmak için süreç başlatmıştı.

NATO üyelerinin hepsinin onaylaması gerektiği süreçte Türkiye ve Macaristan İsveç’e halen onay vermedi. İsveç ile birlikte aday olan Finlandiya resmi olarak NATO üyesi olurken henüz İsveç’in üyeliği Türkiye ve Macaristan dolayısıyla henüz tamamlanmadı.

Türkiye’nin İsveç’in üyeliğini onaylamaması NATO üyesi ülkelerin tepkisini çekmişti.

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