NATO’dan Gazze çıkışı: Siviller korunmalıdır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze'deki çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediklerini bildirdi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının oturumları arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze’deki durumun toplantıda ele alındığını aktaran Stoltenberg, müttefiklerin Hamas ile İsrail arasındaki “insani aranın” uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Stoltenberg, “Aranın daha da uzatılmasının mümkün olmasını ümit ediyorum.” dedi.

NATO’nun teşkilat olarak İsrail-Filistin meselesinde aktif bir rolü bulunmadığını, bazı müttefiklerin farklı şekillerde müdahil olduğunu ifade eden Stoltenberg, şunları kaydetti:

“NATO’dan vereceğimiz mesajlardan biri, çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşecek şekilde tırmanmamasıdır. Ayrıca İran’a verilecek mesaj da bu istikrarsızlığı, durumu daha da tırmandırmak için kullanmaması ve kendisi adına hareket edenlere, Hamas ve Hizbullah’a hakim olmasıdır.”

“RUSYA’NIN İŞGALİ SEBEPSİZDİR”

Stoltenberg, Gazze ve Ukrayna örnek verilerek NATO’nun eleştirilerinde dostları ve karşıtları arasında ayrım yapıp yapmadığı sorusunu yanıtlarken de şunları dile getirdi:

“Tüm çatışmalarda uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir ve siviller her zaman korunmalıdır. Bu mesaj hem Gazze’deki çatışma için hem de dünyanın diğer yerlerindeki tüm çatışmalar için aynı olmuştur. Çatışmanın şekli ne olursa olsun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk gözetilmelidir. Gazze ve Ukrayna’daki durum ise birçok açıdan farklıdır. Ukrayna asla Rusya’ya tehdit oluşturmamıştır. Ukrayna Rusya’ya saldırmamıştır. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebepsizdir. Bu, bir başka ülkenin işgal edilmesidir. Ukrayna’nın kendini savunma hakkı vardır.”

Stoltenberg, iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumlarında ayrıca Ukrayna’ya verilen destek, Çin ve Batı Balkanlar gibi konuların ele alındığını bildirdi.

NATO toplantısı yarın da devam edecek. NATO-Ukrayna Konseyi, dışişleri bakanları düzeyinde ilk toplantısını yarın yapacak. Konsey toplantısına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak. (AA)

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